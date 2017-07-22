Компания AMD объявила о проведенной совместной разработке с Microsoft Azure аппаратного оснащения виртуальных облачных машин Azure Dasv5 и Easv5 последнего поколения. Теперь их аппаратная поддержка будет осуществляться на базе новых процессоров AMD EPYC 3-го поколения.
Обновленные виртуальные машины Dasv5 были оптимизированы под рабочие нагрузки общего назначения; ВМ Easv5 прошли оптимизацию для рабочих нагрузок, где требуется интенсивное использование памяти. Новые версии виртуальных машин обеспечивают более высокое соотношение цены и производительности по сравнению с предыдущим поколением ВМ Microsoft Azure на базе процессоров EPYC, говорится в опубликованном пресс-релизе.
Важным дополнение от выполненного внедрения стал то, что обновленные виртуальные машины DCasv5 и ECasv5 теперь могут впервые выступать как ВМ с безопасным шифрованием страниц виртуализации на базе механизма SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging). Такие новые конфиденциальные ВМ Azure можно использовать там, где требуется высокий уровень безопасности, но при этом пользователи не хотят жертвовать производительностью.
Интерес к использованию конфиденциальных ВМ Azure будут проявлять в первую очередь клиенты с высокими требованиями к безопасности и конфиденциальности рабочих нагрузок.
Azure назвала направления использования ВМ, где явно необходимые новые механизмы. Это работа с аналитикой данных и рабочие нагрузки с повышенными требованиями к надежному шифрованию информации.
Еще одна область, где можно ожидать большой интерес - это обмен данными между компаниями. Теперь его можно осуществлять без обезличивания данных. Это позволит сократить влияние дополнительной обработки на данные, получая при этом преимущества от совместного анализа.
Azure сообщила также, что сделает обновленные конфиденциальные ВМ доступными для запуска через механизм управления рабочими узлами Azure Kubernetes Service (AKS). Благодаря этому, появляется возможность надежно защитить контейнеры с помощью шифрования памяти средствами SEV-SNP.
ВМ Azure Dasv5 и Easv5 доступны уже с первого дня анонса.
Публичное предварительное использование конфиденциальных ВМ Azure (DCasv5, ECasv5 и AKS) станет возможным к концу 2021 года. Доступ к их функциям в полном объеме появится в 2022 году.
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