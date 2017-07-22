Компания MediaTek объявила о выпуске флагманского чипсета Dimensity 9000, где впервые в мире применен 4-нм техпроцесс TSMC. Вторая отличительная особенность - впервые в мире использованы новейшие ядра ARM Cortex-X2, A710 и A510 на базе архитектуры Armv9 и графический процессор Mali-G710. Новый чипсет также впервые в мире поддерживает оперативную память LPDDR5X, скорость которой может доходить до 7500 Мбит/с. Впервые на массовом изделии также реализована поддержка Bluetooth 5.3.
Согласно опубликованным данным, в составе нового чипсета имеется одно ядро ARM Cortex-X2 с тактовой частотой 3,05 ГГц, три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц.
По оценкам MediaTek, рост производительности составляет более чем 35% по сравнению с «флагманскими чипсетами для Android текущего поколения». MediaTek не уточняет модели, с которыми делала сравнение, но скорей всего это был Snapdragon 888. Рост эффективности энергопотребления нового чипсета MediaTek оценивается в 37%.
Приведены результаты тестов SPECint2006 и GeekBench 5. В первом случае было получено 35-процентный прирост производительности по сравнению с «флагманом для Android», во втором - превышение составило 10,5%.
В MediaTek отмечают, что Dimensity 9000 превосходит любые существующие модели для Android по производительности в многопоточных операциях и не уступает по этому показателю Apple A15 Bionic.
Значительные улучшения коснулись 10-ядерного графического процессора Mali-G710. По данным вендора, рост производительности составил 35%, а энергоэффективности - 60% по сравнению с «текущими флагманами для Android». Имеется поддержка трассировки лучей на базе Vulkan через программный API.
В новом чипсете присутствует блок для ИИ-операций 5-го поколения (APU). Его энергоэффективность выросла в 4 раза по сравнению с предшественником. По данным MediaTek, в тесте ETHZ Ai Benchmark новый чипсет сумел превзойти платформу Tensor, которая установлена в смартфонах Google Pixel 6.
Для поддержки фотофункций установлен 18-битный ISP Imagiq790 с поддержкой HDR. Он обладает такой высокой производительностью, что позволяет работать с камерой, имеющей разрешение до 320 Мп. Предусмотрена раздельная поддержка до трех камер в режиме 32 + 32 + 32 Мп. Например, можно вести одновременную видеозапись сразу с трех камер в режиме 4K HDR.
Скорость обработки ISP-процессором Imagiq790 доходит до 9 гигапикселей в секунду. Это в два раза выше, чем у Dimensity 1200. Для сравнения, Qualcomm Snapdragon 888 поддерживает скорость обработки 2,7 гигапикселей в секунду. У новинки имеется также поддержка ночного режима съемки видео.
В общую интеграцию входит модем с агрегацией несущих 3CC при полосе пропускания до 300 МГц Sub-6. Скорость загрузки данных составляет до 7 Гбит/с. Новый модем совместим с 3GPP ver. 16, однако поддержка сетей 5G предоставлена только для диапазона Sub 6. Поддержки сетей 5G в миллиметровом диапазоне mmWave нет. Имеется также поддержка Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E 2 × 2 (BW160), Wireless Stereo Audio и Beidou III-B1C GNSS.
Смартфоны на базе нового чипсета MediaTek Dimensity 9000 ожидаются в первом квартале 2022 года.
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