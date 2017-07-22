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Intel Core i7-12700H почти на 50% обошел Ryzen 9 5900HX в бенчмарке Cinebench

19 ноября 2021, 14:40




Ожидаемый к выпуску новый процессор Intel Core i7-12700H обошел своего конкурента AMD Ryzen 9 5900HX в бенчмарке Cinebench сразу на 47%. Этот результат подтвержден неофициально. О нем стало известно благодаря обнаруженным сведениям о проведенных тестах в базе данных Cinebench.

Ожидается, что Intel анонсирует свои мобильные процессоры Alder Lake, к числу которых относится и Intel Core i7-12700H, в первом квартале 2022 года. Уже появляются слухи и утечки о некоторых из этих чипов. Именно такая модель была замечена в базе данных теста Cinebench. Для прогона использовался ноутбук MSI GE76 Raider 12UH.

Intel Core i7-12700H обошел Ryzen 9 5900HX на 47% в тестах Cinebench


Процессор Intel Core i7-12700H сумел продемонстрировать впечатляющий прирост производительности. Его вычислительную мощь обеспечивают шесть ядер Golden Cove (высокая производительность) и восемь ядер Gracemont (высокая эффективность). Полный набор насчитывает 14 ядер и 20 потоков.

Intel Core i7-12700H обошел Ryzen 9 5900HX на 47% в тестах Cinebench


По имеющимся данным, порог потребляемой мощности (TDP) для процессора i7-12700H может меняться от 35 Вт до 45 Вт. Образец, который использовался в тестах, работал на базовой частоте 2,9 ГГц, что несколько выше, чем сообщалось ранее.

Intel Core i7-12700H обошел Ryzen 9 5900HX на 47% в тестах Cinebench


Intel Core i7-12700H набрал 689 баллов в одноядерном тесте Cinebench R20. Это на 12% выше, чем у Core i9-11950H предыдущего поколения, и на 21% больше, чем у флагманского процессора AMD Ryzen 9 5900HX, который рассматривается как его нынешний конкурент.

В многоядерном тесте Cinebench R20 разрыв был еще больше. Процессор i7-12700H набрал 7158 баллов, что на 47% выше, чем у 8-ядерного 16-поточного AMD Ryzen 9 5900HX.

Intel Core i7-12700H обошел Ryzen 9 5900HX на 47% в тестах Cinebench


Интересно также сравнение с недавно выпущенным чипсетом Apple M1 Max. В многоядерном тесте Cinebench R23 производительность Core i7-12700H оказалась на 49% выше, чем у Apple M1 Max.

Intel Core i7-12700H обошел Ryzen 9 5900HX на 47% в тестах Cinebench


Впрочем, сбрасывать AMD со счетов сейчас рано. AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 6000, их анонс должен состояться в начале 2022 года. Кто победит в конкуренции, можно будет узнать, когда эти процессоры появятся на рынке.

Intel Core i7-12700H обошел Ryzen 9 5900HX на 47% в тестах Cinebench




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