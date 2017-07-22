Компания MediaTek продолжает свою экспансию на рынок мобильных чипсетов. Вслед за недавно объявленным чипсетом Dimensity 9000 компания также, по слухам, работает над созданием платформы под названием Dimensity 7000. Информацию об этой разработке, собранную из различных источников, опубликовал блогер Digital Chat Station.
Если выпуск старшего чипсета Dimensity 9000 собираются вести на базе 4-нм техпроцесса, то производство Dimensity 7000 будет ориентировано под существующий 5-нм процесс полупроводникового литья компании TSMC.
Новый чипсет будет нести четыре процессорных ядра Cortex-A78, работающих на частоте 2,75 ГГц, и четыре ядра Cortex-A55 на частоте 2,0 ГГц. За обработку графики в Dimensity 7000 отвечает графический процессор Mali-G510 MC6. Со слов того же информатора, ранее сообщалось, что Dimensity 7000 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 75 Вт.
Конкурентом Dimensity 7000, скорее всего, станет Qualcomm Snapdragon 870. Для покупателей также важно, какое место в продуктовой линейке процессоров MediaTek займет эта платформа. По слухам, ей будет отведено место между Dimensity 1200 и Dimensity 9000.
В публикации в социальной сети Weibo прозвучало также и заявление, что одним из первых брендов, который собирается выпустить собственный смартфон на базе Dimensity 7000, станет компания Redmi. Это сообщил генеральный менеджер компании Redmi Лу Вейбинг.
По имеющимся данным, чипсет Dimensity 7000 уже находится на стадии тестирования. Это позволяет сделать предположение, что если тестирование пройдет гладко, то анонс нового чипсета может состояться в декабре 2021 года или январе 2022 года.
Первые телефоны на базе Dimensity 7000 могут появиться уже в начале первого квартала 2022 года.
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