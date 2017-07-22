Встреча между генеральным директором Intel Патриком Гелсингером и руководителем тайваньской компании TSMC Си-Си Вэй могла закончиться не в пользу Intel, пишет издание TechPowerUp. В ходе начавшихся переговоров выявились детали, которые могли разрушить диалог.
Гелсингер отправился в Тайвань, чтобы наладить деловые отношения с тайваньским производителем. Интерес Intel был продиктован тем, что у компании есть амбициозные планы по строительству новых заводов и наращиванию производства полупроводников в США и Европе. В то же врем Intel намерена также развивать сотрудничество с TSMC. Более того, Intel собирается инвестировать на Тайване и развивать сотрудничество с TSMC, несмотря на геополитические риски.
Как оказалось, TSMC, похоже, попросила Intel внести залог за участие в программе развития сотрудничества и сделать это заранее, получив в итоге доступ к выпуску процессоров на базе готовящегося 3-нм узла.
Intel наврядли была готова к такому повороту. В то же время Intel намерена стать в числе первых, кому достанутся тиражи 3-нм узла TSMC. А спрос на будущие тиражи, похоже, будет весьма высоким среди многих клиентов TSMC. Это создает определенные риски, что будущие процессоры могут выйти по сильно завышенной цене.
Intel, по-видимому, рассчитывает, что ей удастся получить отдельную производственную линию, как это удалось сделать Apple в TSMC. Но тайваньский производитель, похоже, решил связать это право Intel с предоплатой. Теперь вопрос состоит в том, готова ли Intel заплатить за свое право или нет.
Причина выбора именно выделенной производственной линии TSMC может быть связана с тем, что Intel, возможно, хочет производить микросхемы в TSMC, используя определенные специальные ноу-хау собственной разработки. По всей видимости, Intel не хочет, чтобы TSMC или конкуренты Intel слишком хорошо разбирались в том, что использует Intel.
Время покажет, что выйдет из этой встречи. Но, похоже, Гелсинджер все-таки подтвердил, что «Intel будет продолжать инвестировать в Тайвань».
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