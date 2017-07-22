РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TSMC потребовала предоплаты за доступ Intel к производственным заказам на чипы 3 нм

16 декабря 2021, 17:05




Встреча между генеральным директором Intel Патриком Гелсингером и руководителем тайваньской компании TSMC Си-Си Вэй могла закончиться не в пользу Intel, пишет издание TechPowerUp. В ходе начавшихся переговоров выявились детали, которые могли разрушить диалог.

Гелсингер отправился в Тайвань, чтобы наладить деловые отношения с тайваньским производителем. Интерес Intel был продиктован тем, что у компании есть амбициозные планы по строительству новых заводов и наращиванию производства полупроводников в США и Европе. В то же врем Intel намерена также развивать сотрудничество с TSMC. Более того, Intel собирается инвестировать на Тайване и развивать сотрудничество с TSMC, несмотря на геополитические риски.

TSMC потребовала предоплаты за доступ Intel к производственным заказам на чипы 3 нм


Как оказалось, TSMC, похоже, попросила Intel внести залог за участие в программе развития сотрудничества и сделать это заранее, получив в итоге доступ к выпуску процессоров на базе готовящегося 3-нм узла.

Intel наврядли была готова к такому повороту. В то же время Intel намерена стать в числе первых, кому достанутся тиражи 3-нм узла TSMC. А спрос на будущие тиражи, похоже, будет весьма высоким среди многих клиентов TSMC. Это создает определенные риски, что будущие процессоры могут выйти по сильно завышенной цене.

Intel, по-видимому, рассчитывает, что ей удастся получить отдельную производственную линию, как это удалось сделать Apple в TSMC. Но тайваньский производитель, похоже, решил связать это право Intel с предоплатой. Теперь вопрос состоит в том, готова ли Intel заплатить за свое право или нет.

Причина выбора именно выделенной производственной линии TSMC может быть связана с тем, что Intel, возможно, хочет производить микросхемы в TSMC, используя определенные специальные ноу-хау собственной разработки. По всей видимости, Intel не хочет, чтобы TSMC или конкуренты Intel слишком хорошо разбирались в том, что использует Intel.

Время покажет, что выйдет из этой встречи. Но, похоже, Гелсинджер все-таки подтвердил, что «Intel будет продолжать инвестировать в Тайвань».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Главные анонсы Synology 2022 and Beyond: DSM 7.1, Surveillance Station 9.0, SRM 1.3
  • Мобильное подразделение Samung Mobile Communications переименовано в MX
  • FTC оспаривает в суде сделку по покупке ARM компанией NVIDIA за 40 млрд долларов
  • Индия готовится ввести запрет на частные криптовалюты
  • Роскомнадзор опубликовал список иностранных интернет-компаний, которым необходимо открыть представительство в РФ

    • предыдущая новость
    AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Как установить Windows 11: пошаговая инструкция Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучший монитор Как установить Windows 11 Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 декабря, 2021

    TSMC потребовала предоплаты за доступ Intel к производственным заказам на чипы 3 нм

    AAEON представил одноплатный компьютер UP Squared 6000

    Технология VTFET позволит смартфонам работать до 7 дней без подзарядки

    Valve уменьшила размер мобильной ОС SteamOS до 10 Гбайт под консоль Steam Deck

    Анонс планшета Samsung Galaxy Tab A8: 10,5-дюймовый дисплей и емкий аккумулятор за небольшие деньги

    OPPO выпустила свой первый складной смартфон Find N: а складки-то не видно

    15 декабря, 2021

    TEAMGROUP объявила о выпуске модулей памяти DDR5 для промышленных серверов

    Huawei выпустила умную бутылочку HAERS Smart на базе HarmonyOS Connect

    Первые процессоры Intel Alder Lake-S появятся в продаже уже в январе 2022 года

    SK hynix на 50% увеличила плотность размещения данных в модулях памяти DDR5

    Stuffcool выпустила экологически чистые кабели Ecolo Type C-C PD65W и Type C-A 5A

    14 декабря, 2021

    Анонс первого российского смартфона Aquarius NS M11 на базе защищенной мобильной ОС «Аврора»

    Достижения Intel сохранят актуальность закона Мура даже после 2025 года

    Складной iPhone появится только к 2024 году

    Новые умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite появились в Европе всего за 69,99 евро

    13 декабря, 2021

    XFX выпустила ускоритель BC-160 для майнинга ETH за 2000 долларов

    Samsung не признает проблему со звуком в играх на смартфонах Galaxy

    Умные часы Huawei Watch D впервые появились на реальных снимках

    Toyota потребует платную подписку за функцию автозапуска в своих автомобилях

    Verge: Apple была почти готова допустить игры для Microsoft Xbox в App Store

    ССЫЛКИ