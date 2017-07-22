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Опубликована дорожная карта Apple Silicon до первой половины 2023 года

20 декабря 2021, 23:02




Тайваньское издание Taiwanese Commercial Times раскрыло отдельные детали дорожной карты Apple, согласно которой компания планирует обновлять свои чипсеты каждые 18 месяцев. Сроки обновления самих устройств - iPhone и Apple Watch - останутся ежегодными.

Как следует из опубликованного материала, новое поколение микросхем Apple M2 должно появиться во второй половине 2022 года. Новые модели будут носить кодовое наименование Staten.

Опубликована дорожная карта Apple Silicon до первой половины 2023 года


Их модернизированные версии, улучшенные по результатам обратной связи и с учетом новых разработок, получат названия «M2 Pro» и «M2 Max». В их основе будет использована новая архитектура под названием Rhodes; линейка чипсетов с новой архитектурой получит название M2X. Чипсеты M2 Pro и M2 Max станут первыми образцами новой разработки. Они будут отличаться между собой установкой разных графических ядер. Все чипсеты Apple серии M2 окажутся выполнены на базе 4-нм техпроцесса. Ожидается, что выпуск М2 Pro и М2 Max состоится в первой половине 2023 года.

Через 18 месяцев после этого выйдут чипсеты новой серии M3. Предположительно, их производство разместят в TSMC, а для выпуска будет применяться 3-нм техпроцесс TSMC.

Ходят слухи, что следующего поколения компьютеров Mac от Apple также не придется долго ждать. Весной 2022 года должен появиться новый 27-дюймовый компьютер iMac с дисплеем на mini-LED, новым дизайном и поддержкой премиум-технологии ProMotion от Apple, которая удваивает частоту обновления экрана с 60 до 120 кадр/сек. Появление нового модернизированного ноутбука MacBook Air ожидается во второй половине 2022 года.



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