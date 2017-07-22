Выпуск высокопроизводительных настольных процессоров семейства Alder Lake-P, имеющих в своем составе до 14 ядер и 20 потоков, ожидается на выставке CES 2022, а начало их продаж запланировано на конец первого квартала 2022 года. Весь стек новых процессоров будет иметь гибридную архитектуру, что означает наличие в их составе как высокопроизводительных, так и высокоэффективных ядер.
Благодаря появлению эффективных ядер процессоры Intel Alder Lake пригодны для установки в составе мобильных устройств. Это вызывает к ним особый интерес. Судя по последним слухам, ядра с низким энергопотреблением неплохо справляются с большинством рабочих нагрузок. Это относится к тому сегменту, где в первую очередь традиционно учитываются высокопроизводительные ядра.
Незадолго до CES 2022, где должны быть анонсированы мобильные процессоры Alder Lake-P, появились результаты тестирования высокопроизводительного флагмана Alder Lake-P - процессора Core i9-12900HK - в бенчмарке Geekbench. Он показал ошеломляющее преимущество над конкурентом - процессором AMD Ryzen 9 5900HX.
Intel Core i9-12900HK набрал почти 1900 баллов в однопоточном тесте и впечатляющие 12 000 баллов - в многопоточном. Для сравнения, самый быстрый мобильный флагман AMD Zen 3 сумел подняться только до уровня 1506 и 8225 баллов в одно- и многопоточных тестах соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод, что Intel Core i9-12900HK опережает AMD Ryzen 9 5900HX на 25-30% с точки зрения однопоточной производительности, а его преимущество в многопоточном тесте просто подавляющее - около 50%.
Преимущество в однопоточной производительности объясняется, в первую очередь, работой высокопроизводительного ядра Golden Cove. Наличие шести ядер Gracemont (всего 14 ядер) позволяет флагману Alder Lake-P легко обходить своего конкурента Cezanne.
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