Буквально вчера THG.ru сообщал, что американская сеть розничной торговли BestBuy раскрыла цены на процессоры Intel Core 12-го поколения «Alder Lake-S». В материале также упоминалось, что продажа новых процессоров будет осуществляться в виде комплекта, а вместе с процессором там будет поставляться также «стандартный» кулер.
Как стало теперь известно, «стандартными» кулерами для новых настольных процессоров Intel Core 12-го поколения были выбраны модели Laminar RH1, Laminar RM1 и Laminar RS1.
Кулер Laminar RH1 будет поставляться в комплекте с настольными процессорами серии Core i9 12-го поколения мощностью 65 Вт. Недавно появились его снимки.
На снимках видны кулеры с ярким дизайном. Кулер представляет собой полностью металлическую конструкцию. Внутри него установлена светодиодная подсветка.
В настоящее время пока нет уверенности, что подсветка отвечает требованиям к типу RGB.
Напомним, что наличие типа RGB указывает на то, что подсветка позволяет выводить все основные цвета радуги. В то же время у нее есть ряд особенностей.
Прежде всего, допускается вывод единовременно только для одного цветового оттенка. Зато есть возможность «включить черный цвет», полностью выключив все светодиоды. Помимо этого, контроллер предусматривает возможность выбора различных сценариев освещения. Это может быть: статичное свечение, пульсация, вывод одного цвета или последовательная смена заранее выбранных оттенков.
Вторым стандартным кулером является Laminar RM1. Он относится к среднему уровню и будет поставляться в комплекте с процессорами Core i3, i5 и i7.
Третий стандартный кулер - Laminar RS1. Он будет поставляться вместе с Pentium и Celeron.