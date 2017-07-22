В сети распространились слухи о готовящемся выпуске чипсета MediaTek Dimensity 9000. Роль ньюсмейкера сыграл информатор DigitalChatStation. С его слов, новая платформа выйдет в первой половине этого года.
О планах выпуска MediaTek Dimensity 9000 говорят уже несколько месяцев. Назывались даже более точные сроки - первый квартал 2022 года, но все прогнозы оставались без официального подтверждения.
DigitalChatStation также сообщил, что флагманский чип Dimensity 9000 появится сначала в двух или трех смартфонах, имеющих дисплей уровня 2K. У них также будет двойная основная камера с тыльной стороны.
Чипсет Dimensity 9000 интересен тем, что демонстрирует новую попытку компании MediaTek захватить свою долю рынка флагманских платформ. Прежнее восхождение в этом сегменте было прервано для MediaTek на моделях Xelio X20/X30. Уже в далеком 2017 году они проиграли лидерство чипсетам Snapdragon, и после поражения MediaTek больше не пыталась теснить конкурентов в High-end сегменте.
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 производится по 4-нм техпроцессу TSMC N4 и оснащен по схеме 1+3+4: одним суперядром ARM Cortex X2, тремя высокопроизводительными ядрами Cortex A70 и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex A510.
Чипсет Dimensity 9000 впервые выводит на массовый рынок не только архитектуру ARMv9, но и поддержку новой памяти LPDDR5X. Это позволит ускорить обмен данными с ОЗУ до 7500 МТ/с. Это еще не рекорд, который способна показать спецификация JEDEC (8533 МТ/с), но производительность уже на 17% выше, чем дает стандарт LPDDR5-6400.
С точки зрения графики, новый чипсет имеет 10-ядерный графический процессор Mali-G710. По своим размерам новый чип примерно соответствует Google Tensor G78-MP20. Зато он работает примерно на 20% быстрее за счет перехода на новую архитектуру. Mali-G710 способен также поддерживать трассировку лучей в Vulkan API.
На текущий момент пока нет информации о том, какие именно модели смартфонов первыми получат MediaTek Dimensity 9000. Известно только, что Redmi и Oppo подтвердили, что он ляжет в основу их будущих смартфонов серий K50 и Find.
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