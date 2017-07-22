Samsung анонсировала новый флагманский чипсет для смартфонов Exynos 2200. Это тот самый чипсет, который должен был появиться 11 января, но его анонс оказался отложен по неназванным причинам. Теперь презентация состоялась.
Новый чипсет предназначен для смартфонов премиум-класса. Ну а первыми его получит линейка флагманских смартфонов Galaxy S22.
Samsung Exynos 2200 изготавливается с использованием 4-нм узла EUV на производственных мощностях Samsung. В основе чипсета лежат восемь вычислительных ядер Armv9. Эта конструкция охватывает три процессорных кластера: одно высокопроизводительное ядро Cortex-X2; три «больших» вычислительных ядра Cortex-A710 и четыре «малых», энергоэффективных ядра Cortex-A510.
Помимо того, имеется графический процессор Samsung Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2, способный, по словам производителя, обеспечить игровой опыт уровня игровых консолей.
Графический процессор Xclipse наделен рядом важных функций. Прежде всего, это поддержка трассировки лучей с аппаратным ускорением и технология шейдинга с переменной скоростью. Трассировка лучей имитирует физический процесс распространения света в реальном мире. Ну а шейдинг с переменной скоростью является функциональным аналогом NVIDIA Adaptive Shading и предназначен для экономии ресурсов видеокарты за счет снижения вычислительной нагрузки при просчете периферийных объектов и зон. Эта технология позволяет повышать детализацию сцен там, где это необходимо, не тратя время на расчет в затененных участках, где разглядеть детализацию сложно. Подобная оптимизация позволяет добиться более эффективного использования ресурсов графического процессора.
Есть и поддержка других технологий, таких как Advanced Multi-IP Governor (AMIGO); она помогает повысить общую производительность и энергоэффективность работы чипсета. Благодаря этой функции, удается сократить расход энергии при запуске игр, требующих вывода графики с высоким разрешением.
Серьезные улучшения коснулись также поддержки функций ИИ. Они реализованы за счет перехода на обновленный модуль NPU. Этот блок активно используется в операциях с ISP-процессором, занимающимся обработкой изображений. Согласно прогнозам, это позволит получать более реалистичные картинки. Предусмотрены поддержка одиночных камер с разрешением до 108 Мп и запись видео с разрешением до 4K HDR и 8K.
Коммуникационная часть Samsung Exynos 2200 представлена модемом 3GPP Release 16 5G. Он поддерживает диапазон радиочастотного спектра Sub 6 GHz и mmWave (миллиметровый диапазон). Имеется также поддержка радиоинтерфейса 3-го поколения E-UTRAN, который допускает возможность подключения с двумя несущими (EN-DC). Это можно использовать для обработки сигналов 4G LTE и 5G NR, что в результате позволяет получать скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Функции безопасности представлены интегрированным элементом iSE. Он обеспечивает надежное хранение закрытых криптографических ключей, а также подключение в режиме RoT (Root of Trust). Улучшены функции встроенного шифрования для UFS и оперативной памяти DRAM.
Samsung уже начала серийное производство Exynos 2200. Но эксперты отмечают, что несмотря на все прежние заявления, так и не прозвучало официального подтверждение со стороны Samsing, о планах по использованию нового чипсета в будущих флагманских смартфонах серии Galaxy S22. Ожидается, что их анонс состоится 8 февраля.
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