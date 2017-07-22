Компания Bandai Namco объявила об инвестировании 129 млн долларов (15 млрд иен) на создание собственной метавселенной "IP Metaverse". Этот проект воспринят компанией настолько важным для ее бизнеса, что параллельно с инвестициями компания сменила свой логотип и структуру бизнес-подразделений.
Bandai Namco известна компьютерной игрой Elden Ring в жанре Action/RPG с открытым миром. Непосредственным разработчиком этой игры выступает японская компания FromSoftware, а Bandai Namco Entertainment является издателем, распространяя игру на платформах Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.
Как сообщает издание VGC, инвестиции Bandai Namco рассчитаны на период с апреля 2022 года по март 2025 года. За это время компания намерена построить собственную уникальную метавселенную, опираясь на помощь сообщества поклонников.
Изменения отражают и смену бизнес-структуры. Bandai Namco переформатировала бизнес-направления развития видео и музыкального контента в новые структурные подразделения, которые будут участвовать в создании метавселенной.
В среднесрочном плане Bandai Namco намерена широко «общаться с фанатами» и развивать контент для метавселенной, «опираясь на их мнение».
«Мы планируем развивать виртуальные пространства в метавселенной "IP Metaverse". Они позволят клиентам наслаждаться широким спектром развлечений в рамках возможностей "IP Metaverse"», говорится в презентации Bandai Namco для инвесторов.
Bandai Namco намерена использовать «особые сильные стороны компании для объединения существующих физических продуктов и площадок с цифровыми элементами».
Однако до сих пор нет ни слова о том, как именно будет выглядеть их метавселенная, где она окажется запущена и как будет развиваться в течение следующих нескольких лет.
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