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Процессоры AMD Zen 5 могут быть отложены до 2025 года из-за приоритета TSMC в пользу Intel и Apple

01 мая 2022, 21:43




Судя по отчету DigiTimes, похоже, что процессоры AMD Zen 5 могут столкнуться с потенциальной задержкой, если компания планирует перейти на 3-нм техпроцесс TSMC следующего поколения. В отчете говорится, что 3-нм технологический узел TSMC в приоритете для двух крупных компаний, Intel и Apple, которые вложили значительные средства в приобретение технологического узла следующего поколения и отмечены как «VIP» клиенты для этого процесса.

Процессоры AMD Zen 5 могут быть отложены до 2025 года из-за приоритета TSMC в пользу Intel и Apple


Но есть и другие клиенты, в том числе AMD, NVIDIA и MediaTek, которые также надеются получить доступ к 3-нм, но не ожидается, что они начнутся до конца 2023 года, а это означает, что производство продуктов следующего поколения, основанных на этом процессе, будет перенесено либо на 2024, либо на 2025 год.

Сейчас мы не можем точно сказать, будет ли AMD использовать 3-нм техпроцесс TSMC для своих процессоров на основе ядра Zen 5. Известно только, что Zen 4 будет использовать 5-нм технологический процесс TSMC, который NVIDIA также будет использовать для своих следующих игровых предложений (TSMC 4N). Основываясь на этом отчете, у AMD есть три возможных варианта. Во-первых, им нужно ждать до 2024-2025 годов, чтобы произвести свои ядра Zen 5. Это будет означать двухлетний перенос, учитывая, что Zen 3 был запущен в конце 2020 года и будет заменен в конце 2022 года. Наиболее вероятным сценарием является то, что AMD перенесет запуск Zen 5 на конец 2024 или начало 2025 года.

Два других варианта заключаются в том, что AMD использует N5P для Zen 5, который является значительно оптимизированной версией узла N5 и лучшей версией по сравнению с узлом 4N, который использует NVIDIA. Наиболее маловероятным сценарием является то, что AMD удастся договориться с TSMC о раннем доступе, но, учитывая, что два крупных игрока уже борются за N3, AMD в конечном итоге окажется с ограниченным предложением, что приведет к более низким, чем ожидалось, поставкам в 2024 году.

Первый случай кажется более вероятным, поскольку AMD может провести промежуточный запуск Zen 4 с V-Cache, который может длиться год и быть очень конкурентоспособным по сравнению с вариантами игровых процессоров Intel, пока они не запустят Zen 5. Таким образом, 2022 год будет временем Zen 4, за которым последует Zen 4 с V-Cache в 2023 году, а затем запуск Zen 5 состоится в конце 2024 года. Пока эту информацию следует рассматривать как слухи, но мы определенно хотим увидеть Zen 5 в действии как можно раньше.


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