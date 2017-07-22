Ходят слухи, что Qualcomm готовится к запуску своего флагманского чипсета нового поколения Snapdragon 8 Gen 1+ SoC. Тем не менее, новый отчет предполагает, что выпуск нового высокопроизводительного процессора будет отложен. Новость поступила от известного информатора с Weibo, Digital Chat Station, который заявил, что топовый чипсет, который придет на смену SoC Snapdragon 8 Gen 1, появится где-то во второй половине этого года. Ранее ожидалось, что новая SoC Snapdragon 8 Gen 1+ от американского производителя микросхем будет выпущена раньше из-за производственных проблем, с которыми столкнулся ее поставщик, компания Samsung. Однако похоже, что переход на грядущий чипсет был отложен из-за вспышки коронавируса в Китае.
В последнее время в стране произошел всплеск инфекции COVID-19, что заставило правительство ввести карантин в различных городах. Некоторые из этих городов также являются центрами, где расположено несколько производственных предприятий. Кроме того, эти ограничения не будут сняты в ближайшее время, поскольку это может «несомненно привести к массовому заражению», по словам китайского политического лидера.
На данный момент ходят слухи, что Qualcomm представит процессор Snapdragon 8 Gen 1+ со смартфоном Motorola Edge 30 Ultra. Digital Chat Station заявила, что причина первого появления чипа на смартфоне Moto заключается в том, что у Lenovo «хорошие отношения» с производителем чипов. На данный момент официальной информации о чипсете нет, но ожидается, что он будет оснащен более мощным графическим процессором при сохранении аналогичной производительности процессора.
Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка."