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Новогодние подарки от Banggood: самые интересные и выгодные предложения

15 января 2020, 12:15


На правах рекламы.

Приближается китайский новый год и в преддверие этого грандиозного события известный интернет-магазин Banggood приготовил для своих покупателей огромное количество скидок, призов и интересных предложений.

Новогодняя распродажа на Banggood


Поскольку новый год это большой праздник, будет разыграно 600 000 счастливых сумок. У пользователей есть две возможности принять участие в данном розыгрыше, поскольку он будет состоять из двух раундов. Первый раунд начинается при первом посещении страницы Китайского Нового Года, а второй раунд спустя 10 минут, который позволит вам выиграть различные призы, купоны, а также заработать баллы и «золотые монетки».

Новогодняя распродажа на Banggood


Также предлагается новогодняя коробка с сюрпризом стоимостью $9,99, один из 8 продуктов которой стоит $37,99. В акции принимают участие товары таких известных брендов, как Xiaomi, BW DIGOO, EACHINE, DRILLPRO, Geekcreit. Кроме того, покупатель сможет воспользоваться скидкой 9% и приобрести любой товар на сайте. В целом, Banggood приготовил 5000 бесплатных подарков, 400 000 премиальных купонов и 400 000 игровых призов. Спешите принять участие и не упустите выгоду!

Новогодняя распродажа на Banggood




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