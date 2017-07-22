Обновлённый HeroBook Pro теперь продаётся всего за $249
24 января 2020, 13:06
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Недавно CHUWI выпустила ноутбук HeroBook Pro -- улучшенную версию HeroBook в новой конфигурации. Новинку уже можно купить онлайн. Стоимость HeroBook Pro столь выгодна, что может возвести его в ранг короля бюджетных ноутбуков.
HeroBook Pro оснащён процессором Intel N4000, 8 Гбайт ОЗУ, SSD на 256 Гбайт и 14,1-дюймовым IPS-экраном, а стоимость этого ноутбука - всего $249.
Повышенная производительность бюджетного ноутбука
Производительности процессора Intel N4000, максимальная частота которого достигает 2,6 ГГц, достаточно как для работы в офисе, так и для развлечений, графического дизайна и редактирования видео. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 600 девятого поколения легко справляется с обработкой 4K видео.
Оперативная память LPDDR4 отличается своей энергоэффективностью и скоростью работы, а её объем в 8 Гбайт позволяет улучшить отзывчивость системы.
Скорость чтения/записи твердотельного накопителя ёмкостью 256 Гбайт в три раза выше, чем у обычных жёстких дисков. Это позволяет загружать систему за пять секунд и ускоряет работу приложений. Объём накопителя в 256 Гбайт достаточен и для офисной работы, и для развлечений.
Отличное качество
Помимо улучшенной производительности, HeroBook Pro получил и другие примечательные изменения.
Изображение на 14,1-дюймовом IPS FHD дисплее выглядит естественно и точно. Полноразмерная клавиатура выполнена в безрамочном дизайне, благодаря чему вы можете долго набирать текст с максимальной производительностью и комфортом. Благодаря мощной 38 Вт*ч батарее автономность ноутбука достигает 9 часов. Кроме того, с быстрой 24-Вт зарядкой работать можно целый день.
Бюджетный ноутбук, способный стать бестселлером
К достоинствам HeroBook Pro можно отнести процессор Intel N4000, 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт SSD, батарею на 38 Вт*ч, 14,1-дюймовый IPS экран и другие улучшения. Учитывая, насколько улучшилась производительность после апгрейда, можно удивляться, что цена новинки составила всего 249 долларов. В категории ноутбуков до 250 долларов HeroBook Pro имеет очень хорошее соотношение цены и качества.