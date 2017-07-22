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CenTaur CHA NCORE: 8-ядерный процессор с новой микроархитектурой

18 февраля 2020, 20:07





Подразделение VIA CenTaur организовало неожиданный сюрприз для всей индустрии, продемонстрировав макет 8-ядерного процессора CenTaur CHA NCORE с новой микроархитектурой CHA x86-64 и встроенным сопроцессором NCORE AI.

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Это будет первый глобальный целевой процессор x86, выпущенный компанией, отличной от Intel и AMD, за последние почти 7 лет, и первый процессор VIA с сокетами за последние 15 лет.

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Судя по схеме, сверху чипа виден встроенный радиатор (IHS), а внизу - квадратный кристалл. CenTaur построил Cha NCORE на процессе FinFET TSMC 16 nm.

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Похоже, что упаковка имеет достаточно высокое число выводов для кристалла такого размера, но это, вероятно, из-за его HEDT-конкурирующего ввода-вывода, который включает в себя четырехканальный интерфейс памяти DDR4 и 44 линии PCI-Express поколения 3.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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