Анонс OUKITEL WP6: неубиваемый смартфон с отличной камерой и монструозным аккумулятором
18 марта 2020, 19:20
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Тройные камеры на смартфонах в этом году стали неким эталоном, который обеспечивает производителям высокие продажи их устройств. Теперь и бренд OUKITEL привносит эту функцию в свою новую модель WP6. С 20 марта смартфон WP6 появится на мировом рынке в официальном магазине бренда на Aliexpress со скидкой 30%, которая снизит стоимость смартфона до $199,99 (15 000рублей)! Вы уже сейчас можете добавить его в корзину, чтобы стать обладателем смартфона из первой ограниченной партии!
Новый смартфон унаследовал мощную батарею от предыдущих "монстров" OUKITEL, но при этом в него привнесено множество технических усовершенствований. WP6, оснащенный тройной камерой с основным датчиком на 48-мегапикселей и монструозной батареей - это поистине уникальный смартфон на сегодняшнем рынке. За исключением этих двух основных характеристик, WP6 обладает более прочным корпусом, на 70% состоящим из авиационного металла и 1,1-мм стекла Corning Gorilla Glass. Выше приведен эксперимент OUKITEL, демонстрирующий прочность этого стекла.
Для любителей активного отдыха и искателей приключений, телефон в некоторых случаях может стать единственным компаньоном, поэтому от его стабильной работы может в прямом смысле зависеть жизнь. WP6 использует 12-нм чипсет P70 с пониженным энергопотреблением, в то время как батарея ёмкостью 10000 мАч содержит в себе огромный запас энергии. Эти два факта приводят к увеличению времени автономной работы смартфона - 32 дня в режиме ожидания, 52 часа непрерывных разговоров! Еще несколько часов общения могут дать больше шансов на выживание!
Вот список основных характеристик смартфона:
- Емкость батареи: 0000 мАч, поддержка 18-Вт быстрой зарядки.
- Тройная камера: датчик на 48-мегапикселей, а также два датчика на 5 и 2 мегапикселя соответственно. Фронтальная камера на 16 мегапикселей.
- Корпус: на 70% состоит из авиационного металла и и защищен 1,1-мм стеклом Corning Gorilla Glass.
- Процессор: восьмиядерный процессор Helio P70.
- Экран: экран: разрешение 2340х1080 пикселей (Full HD+).
- Поддержка OTG, возможность подзарядки других устройств.
- Оптимизированная операционная система.
OUKITEL утверждает, что тест потребления батареи скоро будет показан публике. Розыгрыш WP6 по-прежнему продолжается, испытайте удачу. Помните, что 20 марта у вас есть хороший шанс забрать этого монстра домой со скидкой 30%!