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Chuwi AeroBook Pro 15.6 запущен на Indiegogo: ноутбук с 4К-дисплеем и Core i5 всего за $499

25 марта 2020, 17:01


На правах рекламы.

Chuwi AeroBook Pro 15.6, уже успевший привлечь немало внимания, наконец-то был запущен на краудфандинговой платформе Indiegogo. Новый ноутбук использует приятный 4К-дисплей и оснащается 8 ГБ ОЗУ, высокоскоростным SSD объёмом 256 Гбайт и специальным процессором Intel для Apple MacBook Pro I5 - Intel Core i5-6287U. Официальная цена составляет 599 долларов, но, оформив подписку на странице Chuwi, вы можете получить скидку до 25%, благодаря которой стоимость ноутбука упадёт до 499 долларов.

Chuwi AeroBook Pro 15.6 запущен на Indiegogo


AeroBook Pro 15.6 - это ноутбук с потрясающим 4K-дисплеем и высокопроизводительным процессором, который, несмотря на столь впечатляющие характеристики, смог сохранить отличное соотношение цены и качества и предназначен для всестороннего улучшения эффективности работы и впечатлений от его использования.

Chuwi AeroBook Pro 15.6 запущен на Indiegogo


AeroBook Pro 15.6 оснащен 2-ядерным / 4-поточным процессором Intel i5-6287U с TDP до 28 Вт и тактовой частотой до 3,5 ГГц. Производительность новинки может быть ещё выше, чем у обычных ноутбуков с процессорами U-серии благодаря 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и 256 ГБ SSD. И этот ноутбук легко справится с серьёзными задачами по графическому дизайну и редактированию мультимедиа.

Также стоит отметить, что точно такой же процессор установлен и в куда более дорогом ноутбуке Apple MacBook Pro.

Chuwi AeroBook Pro 15.6 запущен на Indiegogo


Chuwi AeroBook Pro 15.6 был запущен на краудфандинговой платформе Indiegogo. А более подробную информацию о ноутбуке можно узнать на этой странице.



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