На Aliexpress стартовала целая серия акций от популярного производителя CHUWI. Среди них можно выделить дополнительную скидку в $50, возможность получит подарок при покупке гаджета или за простой комментарий и множество других интересных и выгодных акций.
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Во время акции первые 100 покупателей HeroBook pro и LapBook pro, а также первые 50 покупателей AeroBook могут получить высококачественную сумку для ноутбука.
Шаг 4: Призы за комментарий
Оставьте комментарии и у вас будет возможность получить призы, такие как ноутбуки, планшеты и другие популярные продукты, включая HeroBook Pro и Hi10 X.
Кроме того, CHUWI проводит и целый ряд других акций по раздаче купонов, такие как ограниченные промо-коды для пользователей, которые подписываются на магазин CHUWI Aliexpress.
Hi10 X-это новая версия 10,1-дюймовой серии планшетов Chuwi. Hi10X может быть переведен в режим ноутбука при подключении док-клавиатуры. Он прекрасно подходит для офисной работы и развлечений и поддерживает стилус HiPen.
HeroBook pro: экономичный и эффективный ноутбук
Цена с купоном - $ 199,99
14,1-дюймовый IPS-экран / Процессор Intel N4000 / 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD
Внутренние аппаратные обновления HeroBook pro делают его более эффективным для офисной работы и ежедневного использования. 14,1-дюймовый экран и портативный дизайн корпуса расширяют сценарии использования.
LapBook pro: ноутбук с высококачественным экраном
Цена с купоном - $299,99
14,1-дюймовый экран / Процессор Intel N4100 / 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD / металлический корпус
Оснащенный 14,1-дюймовым FHD-экраном, LapBook Pro может принести яркое визуальное ощущение. Он может легко справляться с ежедневной работой с помощью мощного процессора Intel. Между тем, он имеет корпус из магниево-алюминиевого сплава, дающий ему стильный и лёгкий дизайн.
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