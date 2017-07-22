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Акция CHUWI на Aliexpress - скидка 35%

28 марта 2020, 09:28


На правах рекламы.

На Aliexpress стартовала целая серия акций от популярного производителя CHUWI. Среди них можно выделить дополнительную скидку в $50, возможность получит подарок при покупке гаджета или за простой комментарий и множество других интересных и выгодных акций.

Акция CHUWI на Aliexpress


Шаг 1: Дополнительная скидка в $50

Примите участие в игре на странице CHUWI и получите купон на сумму $50

Шаг 2: Дополнительная скидка в $50

В течение указанного времени найдите бренд CHUWI на странице "Get Big Coupons" и получите шанс на скидку в 50%.

Шаг 3: Получите подарок за покупку

Во время акции первые 100 покупателей HeroBook pro и LapBook pro, а также первые 50 покупателей AeroBook могут получить высококачественную сумку для ноутбука.

Шаг 4: Призы за комментарий

Оставьте комментарии и у вас будет возможность получить призы, такие как ноутбуки, планшеты и другие популярные продукты, включая HeroBook Pro и Hi10 X.

Акция CHUWI на Aliexpress


Кроме того, CHUWI проводит и целый ряд других акций по раздаче купонов, такие как ограниченные промо-коды для пользователей, которые подписываются на магазин CHUWI Aliexpress.

Hi10 X: крупное обновление 10,1-дюймового планшета

Цена с купоном - $196,99

10,1-дюймовый IPS-экран / Процессор Intel N4100 / 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти

Hi10 X-это новая версия 10,1-дюймовой серии планшетов Chuwi. Hi10X может быть переведен в режим ноутбука при подключении док-клавиатуры. Он прекрасно подходит для офисной работы и развлечений и поддерживает стилус HiPen.

Акция CHUWI на Aliexpress


HeroBook pro: экономичный и эффективный ноутбук

Цена с купоном - $ 199,99

14,1-дюймовый IPS-экран / Процессор Intel N4000 / 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD

Внутренние аппаратные обновления HeroBook pro делают его более эффективным для офисной работы и ежедневного использования. 14,1-дюймовый экран и портативный дизайн корпуса расширяют сценарии использования.

Акция CHUWI на Aliexpress


LapBook pro: ноутбук с высококачественным экраном

Цена с купоном - $299,99

14,1-дюймовый экран / Процессор Intel N4100 / 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD / металлический корпус

Оснащенный 14,1-дюймовым FHD-экраном, LapBook Pro может принести яркое визуальное ощущение. Он может легко справляться с ежедневной работой с помощью мощного процессора Intel. Между тем, он имеет корпус из магниево-алюминиевого сплава, дающий ему стильный и лёгкий дизайн.

Акция CHUWI на Aliexpress


Более подробную информацию об акциях CHUWI можно узнать по этой ссылке.



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