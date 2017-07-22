Производитель персональных компьютеров компания MAINGER сегодня объявила о том, что часть, принадлежащих компании производственных площадей, будет использоваться для выпуска недорогих аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут применяться в больницах для спасения людей от коронавируса. Примечательно, что цена этих аппаратов будет в четыре раза дешевле аналогов на рынке. Устройства получили название MAINGEAR LIV.
Компания уже представила первые прототипы своего ИВЛ. Как видно на изображениях, устройство гораздо компактнее аналогов на рынке. Аппарат достаточно прост в управлении и настройке, так что им сможет пользоваться даже неподготовленный персонал больницы. Компания также представила специальное ПО для настройки аппарата ИВЛ и отслеживания показателей здоровья пациента. Естественно, что прибор также предусматривает ручную настройку. Компании лишь осталось получить соответствующую сертификацию, чтобы начать массовый выпуск аппаратов.
Пандемия коронавируса стала для США настоящим бедствием. В настоящее время, по оценкам американской Ассоциации больниц (AHA), Соединенным Штатам может понадобиться до 960 000 вентиляторов, поскольку пандемия прогрессирует. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо также заявил о экстренной необходимости 30 000 аппаратов уже через две недели. В связи с этим, многие технологические компании начали перепрофилировать собственные производства под изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких. Это может существенно повлиять на борьбу с болезнью и позволит компаниям неплохо подзаработать во времена всеобщего кризиса.
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