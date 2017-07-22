Ультракомпактный ПК Chuwi LarkBox обновится до процессора Intel J4115 и получит ценник $169
29 мая 2020, 13:30
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Мини-компьютер CHUWI Larkbox привлёк к себе массу внимания. А ещё интереснее эта новинка стала после известия о планах CHUWI по обновлению конфигурации LarkBox до нового процессора Intel J4115. Обновление процессора приведет к улучшению производительности и повышению эффективности работы.
Обновление процессора для максимальной производительности
Процессор Intel J4115 представляет собой обновленную модель серии J4000, которая в основном используется в продуктах военного класса. Он обладает лучшей стабильностью и подходит для длительного непрерывного использования. Согласно раскрытым параметрам, частота J4115 может достигать 2,5 ГГц, в то время как TDP повышается с 6 Вт у N4100 до 10 Вт. Увеличение TDP принесёт более высокую производительность и увеличение тактовой частоты CPU.
По сравнению с традиционным мини-ПК, использующим пассивное охлаждение, LarkBox использует превосходную активную систему охлаждения из полностью медной пластины и бесшумного вентилятора, который очень хорош в контроле температуры. Отличное рассеивание тепла дает процессору более устойчивую и стабильную производительность.
Производительность J4115 в бенчмарках
CPU-Z: Single Thread: 191.9, Multi Thread: 761.8
GeekBench 4: Single Core: 1825, Multi Core: 5614
Cinebench R15: CPU: 261cb, OpenGL: 13.77fps
Судя по этим результатам, J4115 демонстрирует небольшое улучшение производительности по сравнению с версией N4100.
Супер малый размер удобен для использования и транспортировки
С размерами 61х61х43 мм, его можно легко взять в руку или положить в сумку. ПК поддерживает 4K-видео. Он также поддерживает крепления VESA и может быть установлен за дисплеем. Этот чёрный ящик подходит для использования в качестве универсальной офисной машины, проекционного хоста в конференц-зале, 4K ТВ-приставки в гостиной и рекламного дисплея.
LarkBox поступит в продажу на Indiegogo в 17:00 утра 23 июня (по московскому времени) по цене $169. А, оформив сейчас подписку на официальном сайте Chuwi, вы сможете получить дополнительную скидку до 25%.