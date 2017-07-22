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Анонс GIGABYTE GA-IMB410TN: материнская плата для компактных настольных ПК

14 июля 2020, 12:55


Компания GIGABYTE представила новую материнскую плату форм-фактора Mini-ITX с сокетом LGA1200 на базе чипсета Intel H410. Новинка, получившая название GA-IMB410TN, предназначена для компактный настольных компьютеров или настольных ПК типа "все в одном".

Анонс GIGABYTE GA-IMB410TN


Модель питается от 2-контактного внешнего источника постоянного тока и поддерживает процессоры с TDP до 65 Вт. На борту пара слотов DDR4 SODIMM с возможностью установки до 64 ГБ двухканальной памяти, а также слот PCI-Express 3.0 x16.




Подключение накопителей обеспечивают слот M.2-2280 и два порта SATA 6 Гбит/с. Другие слоты включают в себя mPCIe 3.0 x1, mSATA 6 Гбит/с и слот E-key M.2 для плат WLAN. Среди остальных особенностей системной платы можно отметить разъемы LVDS, GPIO и набор перемычек и датчиков, предназначенных для многофункциональных устройств.

Работа в сети обеспечивается наличием управляемых контроллеров производства Intel. На плате также предусмотрено 6-канальное HD-аудио решение, управляемое кодеком Realtek ALC887. Компания не раскрыла цены.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".



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