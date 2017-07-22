Ультракомпактный и мощный CHUWI CoreBook Pro появился в продаже со скидкой $100
21 июля 2020, 10:00
На правах рекламы.
Недавно компания Chiwei выпустила ноутбук CoreBook Pro, оснащенный процессором Intel Core i3, графикой Graphics Iris 550 и 13-дюймовым экраном с разрешением 2K.
CoreBook Pro оснащен 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K, соотношением сторон 3: 2 и широким углом обзора, что делает работу в интернете или просмотр документов более комфортными и эффективными. Корпус изготовлен из легкого сплава. Он отличается компактностью, отличной портативностью и может всегда оставаться с вами, что делает его более удобным для мобильной работы.
Скидка в $100
Подписавшись на рассылку по электронной почте на официальном сайте Chuwi с 21 по 27 июля, вы получите электронное письмо с кодом купона на 100 долларов.
Бесплатный подарок
Купите CoreBook Pro в период акции и получите высококачественную компьютерную сумку бесплатно.
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У участвующих в Giveaway есть возможность бесплатно получить CoreBook Pro.
CHUWI CoreBook Pro наконец-то официально появился в продаже по цене всего $499. Акции будут запущены на платформе Shopify с 21 по 27 июля с максимальной скидкой в 100 долларов.