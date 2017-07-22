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Ультракомпактный и мощный CHUWI CoreBook Pro появился в продаже со скидкой $100

21 июля 2020, 10:00


На правах рекламы.

Недавно компания Chiwei выпустила ноутбук CoreBook Pro, оснащенный процессором Intel Core i3, графикой Graphics Iris 550 и 13-дюймовым экраном с разрешением 2K.

CHUWI CoreBook Pro


CoreBook Pro оснащен 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K, соотношением сторон 3: 2 и широким углом обзора, что делает работу в интернете или просмотр документов более комфортными и эффективными. Корпус изготовлен из легкого сплава. Он отличается компактностью, отличной портативностью и может всегда оставаться с вами, что делает его более удобным для мобильной работы.

CHUWI CoreBook Pro


Скидка в $100

Подписавшись на рассылку по электронной почте на официальном сайте Chuwi с 21 по 27 июля, вы получите электронное письмо с кодом купона на 100 долларов.

Бесплатный подарок

Купите CoreBook Pro в период акции и получите высококачественную компьютерную сумку бесплатно.

Giveaway

У участвующих в Giveaway есть возможность бесплатно получить CoreBook Pro.

CHUWI CoreBook Pro


CHUWI CoreBook Pro наконец-то официально появился в продаже по цене всего $499. Акции будут запущены на платформе Shopify с 21 по 27 июля с максимальной скидкой в 100 долларов.

Более подробную информацию о Corebook Pro можно узнать на сайте компании и в официальном магазине Chuwi.



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