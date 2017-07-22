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MSI представила материнскую плату MAG B460 Torpedo

24 августа 2020, 15:55




Компания MSI представила новую материнскую плату MAG B460 Torpedo с сокетом LGA1200, основанную на чипсете Intel B460. Новая плата стала очередной моделью в семействе продуктов MSI Arsenal Gaming (MAG).

MSI представила материнскую плату MAG B460 Torpedo


MSI MAG B460 Torpedo сохраняет простоту в форм-факторе ATX. Плата получает питание от комбинации 24-контактных разъемов питания ATX и 8-контактных разъемов питания EPS и использует 13-фазный VRM для питания процессора.


На борту материнки есть четыре слота для оперативной памяти DDR4-2933, два порта PCI Express 3.0 (x16/x4), два порта PCI Express 3.0 x1 и два порта для M.2 накопителей. Кроме этого имеются порты HDMI и DisplayPort, два порта USB 2.0, четыре порта USB 3.0, порт Ethernet, а также необходимые аудиовыходы.

MSI представила материнскую плату MAG B460 Torpedo


Помимо прочего, MSI MAG B460 Torpedo поддерживает технологию CoreBoost, благодаря которой можно несколько увеличить тактовую частоту процессора. О ценах и доступности новинки производитель не сообщил.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".



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