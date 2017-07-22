Компания MSI представила новую материнскую плату MAG B460 Torpedo с сокетом LGA1200, основанную на чипсете Intel B460. Новая плата стала очередной моделью в семействе продуктов MSI Arsenal Gaming (MAG).
MSI MAG B460 Torpedo сохраняет простоту в форм-факторе ATX. Плата получает питание от комбинации 24-контактных разъемов питания ATX и 8-контактных разъемов питания EPS и использует 13-фазный VRM для питания процессора.
На борту материнки есть четыре слота для оперативной памяти DDR4-2933, два порта PCI Express 3.0 (x16/x4), два порта PCI Express 3.0 x1 и два порта для M.2 накопителей. Кроме этого имеются порты HDMI и DisplayPort, два порта USB 2.0, четыре порта USB 3.0, порт Ethernet, а также необходимые аудиовыходы.
Помимо прочего, MSI MAG B460 Torpedo поддерживает технологию CoreBoost, благодаря которой можно несколько увеличить тактовую частоту процессора. О ценах и доступности новинки производитель не сообщил.
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