О проприетарной ОС Huawei Hongmeng (HarmonyOS) до сих пор ходит немало слухов, однако достоверность информации не всегда подтверждается фактами. Совсем недавно THG.ru сообщал, что уже в будущем году должны появиться в продаже смартфоны на базе HarmonyOS. Однако теперь стало известно из других источников, что ожидать быстрого появления таких смартфонов нет смысла. Более того, они могут появиться нескоро, хотя такие варианты уже прорабатываются.
В настоящее время Huawei больше занята продвижением своей новой ОС через встраиваемые изделия. В частности, на прошедшей конференции Huawei Developer Conference 2020 было объявлено о планах по установке новой ОС в различное оборудование, включая умные часы, автомобили, наушники, ноутбуки, интеллектуальные колонки, смарт-телевизоры и смартфоны. Через эти устройства Huawei планирует развивать экосистему умного дома. Все устройства под новой ОС будут маркироваться логотипом «Powered by HarmonyOS».
Новая информация пришла от китайского блогера, которому доверяют местные СМИ. Он сообщил, что Huawei собирается выпустить интеллектуальный экран для установки в салоне автомобиля. Эта система будет работать на базе Hongmeng OS.
Еще в прошлом году Юй Чэндон, генеральный директор Huawei, сообщил, что стратегия развития «умных экранов» Huawei предусматривает четыре варианта сценария их применения: дом, офис, автомобиль и спортивные состязания.
Для развития этого направления в сентябре была создана новая компания Huawei Electric Technology Co., Ltd. с уставным капиталом в 250 млн юаней (37 млн долларов) со 100%-м участием Huawei. Компания будет заниматься инженерно-техническими исследованиями и разработкой «умного» автомобильного оборудования. Ее деятельность будет охватывать все стадии жизненного цикла нового оборудования, вплоть до проведения испытаний, производства и организации продаж.
Во время конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2020 (HDC) Huawei провела секцию HMS for Car Smart Mobility на тему "Exploring a Better Digital Car Life". Там была представлена новая облачная служба HMS для информационной поддержки автомобилей.
По данным компании, услуги HMS for Car позволят выстроить единую экосистему, обеспечивающую взаимодействие между мобильными телефонами, умными часами, динамиками, интеллектуальными экранами и других устройствами, используемыми внутри автомобиля. Это позволит поднять путешествия до качественного нового, интеллектуального, уровня, реализовав новую концепцию «умного путешествия».
В рамках развития новой экосистемы компания уже работает с такими производителями автомобилей, как Volvo и Hongqi, а также с партнерами Beep, такими как Liebili, Tongcheng Travel, Deep Love Listening и Jidou.
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