Тайваньская компания TSMC объявила о серьезном прорыве, достигнутом в разработке производственного процесса для выпуска микросхем по технологическим нормам 1 нм. Это достижение стало реальностью благодаря тесному сотрудничеству с Национальным Тайваньским университетом (NTU) и Массачусетским технологическим институтом (MIT).
В то же время эксперты рынка отмечают, что совместное заявление было сделано после того, как в начале мая компания IBM неожиданно объявила о своей готовности выпускать чипы на базе 2-нм техпроцесса, о чем ранее сообщал THG.ru. Этот неожиданный шаг IBM многие восприняли как маркетинговый, принимая во внимание, что более ранние прогнозы обещали достижение уровня 2 нм только к 2025 году.
Новое заявление TSMC тоже ставит в тупик, потому что оно могло быть сделано в маркетинговых целях. Анонс IBM формально отодвинул TSMC с позиций мирового лидера в области разработки и производства микросхем, с чем в тайваньской компании явно не захотели бы согласиться.
Как сообщает TSMC, исследователям удалось обнаружить, что использование в двухмерных полупроводниковых конструкциях висмута (Bi) в качестве контактных электродов позволяет значительно снизить сопротивление и увеличить ток. Применение висмута стало возможным за счет его особенности проявлять свойства металла при определенных условиях, обеспечивая тем самым возможность управления пропускаемым током.
Данное открытие было впервые сделано командой из Массачусетского технологического института. Затем к исследованиям присоединились инженеры TSMC и NUT. Своими совместными усилиями они доработали идею до уровня экспериментальной технологии. Предполагается, что новый тип полупроводника позволит повысить энергоэффективность и производительность будущих процессоров.
Техпроцесс, основанный на нормах 1 нм, может быть доведен до уровня готовности для массового производства в течение нескольких лет. В настоящее время TSMC планирует начать производство по технормам 3 нм. Запуск нового производства намечен на вторую половину 2022 года.
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