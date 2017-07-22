РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам

20 мая 2021, 17:48




Тайваньская компания TSMC объявила о серьезном прорыве, достигнутом в разработке производственного процесса для выпуска микросхем по технологическим нормам 1 нм. Это достижение стало реальностью благодаря тесному сотрудничеству с Национальным Тайваньским университетом (NTU) и Массачусетским технологическим институтом (MIT).

В то же время эксперты рынка отмечают, что совместное заявление было сделано после того, как в начале мая компания IBM неожиданно объявила о своей готовности выпускать чипы на базе 2-нм техпроцесса, о чем ранее сообщал THG.ru. Этот неожиданный шаг IBM многие восприняли как маркетинговый, принимая во внимание, что более ранние прогнозы обещали достижение уровня 2 нм только к 2025 году.

TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам


Новое заявление TSMC тоже ставит в тупик, потому что оно могло быть сделано в маркетинговых целях. Анонс IBM формально отодвинул TSMC с позиций мирового лидера в области разработки и производства микросхем, с чем в тайваньской компании явно не захотели бы согласиться.

Как сообщает TSMC, исследователям удалось обнаружить, что использование в двухмерных полупроводниковых конструкциях висмута (Bi) в качестве контактных электродов позволяет значительно снизить сопротивление и увеличить ток. Применение висмута стало возможным за счет его особенности проявлять свойства металла при определенных условиях, обеспечивая тем самым возможность управления пропускаемым током.

Данное открытие было впервые сделано командой из Массачусетского технологического института. Затем к исследованиям присоединились инженеры TSMC и NUT. Своими совместными усилиями они доработали идею до уровня экспериментальной технологии. Предполагается, что новый тип полупроводника позволит повысить энергоэффективность и производительность будущих процессоров.

Техпроцесс, основанный на нормах 1 нм, может быть доведен до уровня готовности для массового производства в течение нескольких лет. В настоящее время TSMC планирует начать производство по технормам 3 нм. Запуск нового производства намечен на вторую половину 2022 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Ядро Linux поддерживает базовую загрузку процессора Apple M1
  • Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения
  • Samsung разработала 2,5D-технологию упаковки микросхем I-Cube4
  • IBM неожиданно объявила о готовности 2-нм техпроцесса, ожидавшегося только к 2025 году
  • Характеристики будущих настольных процессоров Intel Alder Lake-S попали в Igor's LAB

    • предыдущая новость
    Phison и Cigent раскрыли детали собственной системы защиты SSD-накопителей

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 мая, 2021

    TSMC заявила о создании технологии производства чипов по 1-нм нормам

    Phison и Cigent раскрыли детали собственной системы защиты SSD-накопителей

    SberDevices представил ОС Салют ТВ для телевизоров с набором виртуальных ассистентов

    Western Digital выпустил новые жесткие диски линейки WD Purple Pro

    Патент AMD раскрыл базовые технологии FidelityFX Super Resolution

    Samsung выпустила 6,6-дюймовый смартфон Galaxy F52 5G «для народа»

    19 мая, 2021

    Выставка IFA Berlin 2021 переносится на 2022 год

    Новые Apple MacBook Pro будут оснащаться чипами Jade C-Chop и Jade C-Die

    Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получились удобными благодаря полуоткрытому дизайну

    Общее число игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49

    QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130

    Intel и QuTech применили контроллер Horse Ridge для управления двумя кубитами квантового компьютера

    Philips представил 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор E-Line 4K Ultra HD

    Анонс Google Android 12: смартфоны Samsung не получили первую бета-версию ОС

    18 мая, 2021

    Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона

    Qualcomm представила чипсет Snapdragon 778G 5G

    Моноблок HP EliteOne 800 G8 AIO оснащен ИИ-системой комфортной гибридной работы

    Google и Seagate создали ИИ-систему для оценки вероятности выхода жестких дисков из строя

    Apple пошла на компромисс в области безопасности в Китае

    Gigabyte обновил прошивку ограничителя майнинга в видеокартах RTX 3060 Rev 2.0

    ССЫЛКИ