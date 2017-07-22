Компания MSI дополнила свою линейку игровыхмониторов ARTYMIS новыми моделями 323CQR и 273CQR с диагональю 31,5 и 27 дюймов и разрешением WQHD (2560х1440 пикселей). Они соответствуют уровню HDR 400 и отличаются широким цветовым охватом. Частота обновления экрана составляет 165 Гц, время отклика - 1 мс.
Дисплейные матрицы относятся к типу VA, который отличается значительно более широким цветовым пространством и имеет наибольшую контрастность среди всех видов LCD-матриц.
Как и в предыдущей модели серии ARTYMIS, новые игровые мониторы имеют кривизну 1000R. По мнению инженеров MSI, это наиболее подходящая для человеческого глаза кривизна. При такой форме человек способен «видеть весь экран без утомления». Благодаря вогнутости, он создает ощущение погружения в игру.
MSI продолжает придерживаться подхода на активное использование технологий искусственного интеллекта. Прежде всего это связано с аппаратным оснащением и игровым применением.
Мониторы Artymis оснащены микрофонами с функцией шумоподавления, которая работает с применением алгоритмов ИИ. Технологии ИИ находят применение для выбора цвета точки прицела (технология Smart Crosshair), которая должна в достаточной мере контрастировать с фоном, делая ее постоянно видимой, но при этом не затемняя других элементов сцены.
Чтобы улучшить взаимодействие с пользователями, MSI разработала серию интеллектуального программного обеспечения с использованием таких технологий, как Smart Brightness 2.0, Night Vision AI, Optix Scope и Sound Tune.
Например, функция Night Vision AI («ИИ ночного видения») способствует росту детализации элементов в темных областях экрана, сохраняя их на хорошем уровне также и в ярких областях. Для этого осуществляются соответствующие вычисления на базе обученной ИИ-модели, позволяя лучше разглядеть как детали фона, так и противника.
Монитор наделен запатентованной функцией увеличения прицела OptixScope. Она предоставляет возможность 8-ступенчатого масштабирования, где для переключения можно использовать горячие клавиши. При этом происходит автоматическое изменение чувствительности мыши для соответствия текущему увеличению.
При подключении игровых приставок PS5 разработан эксклюзивный режим консоли, который может автоматически принимать сигналы 4K и одновременно поддерживать HDR. Это создает наилучшие игровые возможности.
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