РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel Core i9-10900T с заявленным TDP 35 Вт потребляет до 123 Вт

13 марта 2020, 09:02


Первые детали о новых процессорах Intel Comet Lake стали всплывать в сети ещё несколько месяцев назад. А в последнее время этот небольшой ручеёк превратился в настоящий бурный поток, явно указывающий на приближающуюся дату выхода процессоров. Последняя такая утечка касается нового Intel Core i9-10900T.

Intel Core i9-10900T с заявленным TDP 35 Вт потребляет до 123 Вт


Как и все процессоры T-серии, новый Intel Core i9-10900T представляет собой оптимизированную версию оригинального процессора с пониженным энергопотреблением. В данном случае под оригинальной моделью понимается флагманский Core i9-10900K. Новинка также относится к 10-ядерным / 20 поточным процессорам и оснащается 20 Мбайт кэш-памяти L3. Но она работает на более низких тактовых частотах и имеет более низкий TDP в расчёте на системы с ограниченным энергопотреблением.

Intel Core i9-10900T с заявленным TDP 35 Вт потребляет до 123 Вт


Появление Intel Core i9-10900T в SiSoftware показало, что новинка имеет базовую частоту 1,9 ГГц с увеличением до 4,49 ГГц в режиме Boost. Но самая настораживающая деталь касается энергопотребления CPU. При заявленном TDP в 35 Вт энергопотребление процессора в бенчмарке достигало 123 Вт.




Это можно объяснить тем, что при определении TDP своих процессоров Intel традиционно указывает рейтинг PL1, показывающий их энергопотребление при работе на базовой частоте. А PL2, говорящий об их максимальном энергопотреблении в режиме Turbo Boost, обычно остаётся за кадром. И, похоже, что в случае с Core i9-10900T эта цифра достигает 123 Вт. Что касается производительности новинки, то этот процессор оказался примерно до 10% медленнее 6-ядерного Core i5-9600K.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

Популярные статьи:

  • Новая уязвимость в процессорах Intel в разы снижает их производительность
  • Выход новых процессоров Intel может быть отложен из-за коронавируса
  • TSMC объединился с Broadcom для разработки 5-нм техпроцесса
  • Самый быстрый суперкомпьютер будет оснащаться процессорами AMD EPYC Genoa (Zen 4)
  • Фото Intel Core i9-10900K и i7-10700K появились в сети

    • следующая новость
    Анонс Canyon Marzipan: женские смарт-часы для жизни и спорта

    предыдущая новость
    Nubia представила два новых пауэрбанка

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15: для работы и гейминга Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор смартфона BQ 6424L Magic O Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 15 Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 марта, 2020

    Анонс Kolink Balance ARGB Midi Tower: вместительный корпус для геймерского ПК

    Анонс Bleujour Meta U: тихие мини-компьютеры для офиса

    Анонс Canyon Marzipan: женские смарт-часы для жизни и спорта

    Intel Core i9-10900T с заявленным TDP 35 Вт потребляет до 123 Вт

    12 марта, 2020

    Nubia представила два новых пауэрбанка

    Анонс Nubia Red Magic 5G: первый смартфон с частотой обновления экрана 144 Гц

    Анонс Legrand with Netatmo: IoT-система домашнего комфорта

    Oppo готова к релизу беспроводной зарядки VOOC мощностью 30 Вт

    Xiaomi анонсировала геймпад Black Shark для смартфонов

    Производитель AR-гарнитур Magic Leap планирует продать бизнес

    Анонс Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max: недорогие смартфоны с продвинутыми возможностями

    Новые MacBook на процессорах ARM могут появиться уже в конце года

    D-Link выпустила новую аппаратную версии беспроводного маршрутизатора DIR-615

    Большая утечка о новом поколении Nvidia GeForce: до 5376 ядер CUDA и до 12 Гбайт памяти GDDR6

    11 марта, 2020

    Фото нового DJI Mavic Air 2 появились в сети

    Беспроводные наушники стали драйвером рынка носимых устройств

    Новая уязвимость в процессорах Intel в разы снижает их производительность

    Apple работает над возможностью объединения двух устройств в одну систему

    Следующий Google Chromecast Ultra получит функцию удаленного управления

    Vivo начал исследования в сфере 6G

    ССЫЛКИ