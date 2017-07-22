Intel Core i9-10900T с заявленным TDP 35 Вт потребляет до 123 Вт
13 марта 2020, 09:02
Первые детали о новых процессорах Intel Comet Lake стали всплывать в сети ещё несколько месяцев назад. А в последнее время этот небольшой ручеёк превратился в настоящий бурный поток, явно указывающий на приближающуюся дату выхода процессоров. Последняя такая утечка касается нового Intel Core i9-10900T.
Как и все процессоры T-серии, новый Intel Core i9-10900T представляет собой оптимизированную версию оригинального процессора с пониженным энергопотреблением. В данном случае под оригинальной моделью понимается флагманский Core i9-10900K. Новинка также относится к 10-ядерным / 20 поточным процессорам и оснащается 20 Мбайт кэш-памяти L3. Но она работает на более низких тактовых частотах и имеет более низкий TDP в расчёте на системы с ограниченным энергопотреблением.
Появление Intel Core i9-10900T в SiSoftware показало, что новинка имеет базовую частоту 1,9 ГГц с увеличением до 4,49 ГГц в режиме Boost. Но самая настораживающая деталь касается энергопотребления CPU. При заявленном TDP в 35 Вт энергопотребление процессора в бенчмарке достигало 123 Вт.
Это можно объяснить тем, что при определении TDP своих процессоров Intel традиционно указывает рейтинг PL1, показывающий их энергопотребление при работе на базовой частоте. А PL2, говорящий об их максимальном энергопотреблении в режиме Turbo Boost, обычно остаётся за кадром. И, похоже, что в случае с Core i9-10900T эта цифра достигает 123 Вт. Что касается производительности новинки, то этот процессор оказался примерно до 10% медленнее 6-ядерного Core i5-9600K.
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