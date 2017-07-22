Ранее мы писали о том, что в 2020 году AMD выпустят графику на архитектуре RDNA второго поколения. А на CES 2020 производитель анонсировал еще один новый продукт этого года - процессор для рабочих станций Ryzen Threadripper 3990X. Он обещает быть самым производительным чипом на рынке благодаря 64 ядрам и 128 потокам, а его цена ($4000) окажется в 2,5 раза меньше, чем у менее мощного 28-ядерного Intel Xeon Platinum 8280.
AMD Ryzen Threadripper 3990X изготовлен по технологическому процессу 14-нм, построен на платформе HEDT и имеет базовую тактовую частоту 2,90 ГГц с усилением до 4,3 ГГц. В однопоточном тесте Geekbench чип набрал 1208 баллов, в многопоточном - 22045. Для сравнения, более дорогой Xeon Platinum 8280 получил всего 872 и 6614 баллов соответственно.
Учитывая характеристики и стоимость нового Ryzen Threadripper 3990X, можно сделать вывод, что AMD выпустила лучший на сегодняшний день процессор для рабочих станций. Кстати, некоторые чипы производителя также входят в список лучших процессоров для игр, который ранее опубликовала редакция THG.ru. Читайте о них подробнее в материале «Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка».