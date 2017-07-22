Американская AMD представила два новых процессора AMD EPYC второго поколения. Среди них оказались 64-ядерный процессор AMD EPYC 7662 и 32-ядерный EPYC 7532.
AMD EPYC 7662 позиционируется компанией в качестве одного из самых быстрых серверных процессоров x86 при более доступной стоимости, чем у остальных мейнстримовых 64-ядерных моделей AMD EPYC. Новинка поддерживает многопоточность и работает на тактовой частоте 2 ГГц с увеличением до 3,3 ГГц в режиме Boost. Она оснащается 256 Мбайт кэш-памяти L3 и имеет TDP 225 Вт.
В свою очередь, AMD EPYC 7532 - это высокопроизводительный 32-ядерный / 64-поточный процессор, способный похвастаться на 111% более высокой производительностью по сравнению с Intel Xeon 6248. Он работает на частоте 2,4 / 3,3 ГГц, имеет TPD 200 Вт и использует 256 Мбайт кэша третьего уровня. При этом каждое ядро процессора имеет доступ к до 8 Мбайт кэш-памяти L3.
Оба процессора предлагают 128 линий PCIe 4.0 и поддерживают память с частотой до 3200 МГц. Они уже нашли применение в серверах Dell EMC PowerEdge R6515, R7515, R6525, R7525 и C6525, а также в серверах Supermicro A +, тогда как Supermicro «Big Twin» поддерживает AMD EPYC 7532.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".