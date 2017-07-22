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Первый Apple MacBook на процессоре ARM может появиться через год

25 февраля 2020, 19:29



В настоящее время Apple разрабатывает собственную серию процессоров для своей линейки ноутбуков Macbook на основе архитектуры Arm. Разработав некоторые из самых мощных мобильных процессоров, которые находятся внутри серии устройств iPhone, Apple готовится перейти к еще более мощной линейке устройств, разрабатывая пользовательские процессоры для MacBook.

Apple готовится запустить производство собственных процессоров для Macbook


Как считают эксперты знакомые с ситуацией на рынке, Apple попросту устала от медленных темпов Intel по обновлению собственной линейки процессоров. Поэтому, компания хочет взять дело в свои руки и поскорее выпустить на рынок устройства с собственным процессором Arm-powered Macs.

По словам аналитика Ming-Chi Kuo, который является известным инсайдером в индустрии Apple, первую волну Arm-powered Macbook в ближайшие 18 месяцев, а именно в первой половине 2021 года. Предположительно, первые чипы для этих новых компьютеров Mac будут производиться на 5-нм производственном процессе, возможно, на TSMC, поскольку Apple имела длительную историю производства своих чипов на литейных заводах TSMC.

Также можно ожидать, что Apple предоставит разработчикам инструменты для перехода их x86-64 программного обеспечения на новый Arm ISA. Без программной экосистемы аппаратная платформа по существу ничего не стоит. И Apple это знает.



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