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MediaTek представила чипсет Helio P95 с более производительным ИИ-движком

27 февраля 2020, 10:32




Компания MediaTek представила новый чипсет Helio P95 для смартфонов среднего уровня. Его презентация прошла без особой помпы из-за большого сходства SoC с хорошо знакомой нам Helio P90. И во время анонса MediaTek ничего не сказала ни о сроках появления первых смартфонов на её основе, ни о тех производителях, которые планируют её использовать.

MediaTek представила чипсет Helio P95


В состав MediaTek Helio P95 входят всё те же два производительных ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2,2 ГГц, шесть энергоэффективных Cortex-A55 на частоте 2 ГГц и графический ускоритель PowerVR GM 94446. При этом в компании отмечают, что GPU новой SoC на 10% производительнее по сравнению с предыдущим поколением (скорее всего, за счёт повышения тактовой частоты), а сам чипсет имеет большой объём кэш-памяти L3.

Платформа поддерживает до 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4X с частотой 1866 МГц и флеш-память UFS 2.1. Она может работать с 64-Мп сенсором или двумя 24 Мп + 16 Мп датчиками. Максимальное разрешение дисплея смартфонов на новой SoC может достигать 2520x1080 пикселей. Одной из самых сильных сторон чипсета стал на 10% более производительный движок APU 2.0. И в MediaTek отмечают, что это делает его одним из самых мощных ИИ-движков, доступных для 4G-смартфонов.

MediaTek Helio P95 поддерживает 4G LTE Cat. 12 / Cat. 13, 4 x 4 MIMO, 256 QAM, ViLTE, VoLTE, Dual 4G VoLTE Dual SIM, Band 71, WiFi 5 и Bluetooth 5.0. А HyperEngine от MediaTek обеспечивает настройку всего смартфона для более шустрой и плавной работы в играх.



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