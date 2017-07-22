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В Steam стартовала грандиозная распродажа игр

26 июня 2020, 18:50


Лето - это прекрасное время, чтобы выйти на улицу, за исключением тех случаев, когда в мире бушует эпидемия коронавируса. Именно поэтому, наверное, следует по-возможности больше быть дома, а чтобы жизнь в четырех стенах была проще - Valve запускает грандиозную летнюю распродажу игр, которая стартует уже сегодня.

В Steam стартовала грандиозная распродажа игр


Среди игр попавших под скидки окажутся такие хиты, как The Witcher 3, Doom Eternal, Star Wars Jedi: Fallen Order, Outer Wilds и сотни других. Скидки варьируются от 10 до 90 процентов. Все зависит от известности игры, года ее выхода, популярности, издателя и ряда других факторов. В любом случае, каждый сможет найти в этом предложении нечто действительно достойное для себя лично. Проще всего посмотреть всевозможные скидки можно с помощью SteamDB.



Самое интересное, что этим щедрость Valve не ограничивается и компания предложит покупателям дополнительную скидку в размере от $5 до $30 долларов при покупке. Но эта акция будет единоразовой для каждого. Летняя распродажа Steam будет проходить с сегодняшнего дня по 9 июля.

Ранее компания Epic Games также устраивала распродажи игровых хитов от чего даже страдал сайт компании. Например, бесплатная раздача GTA V вызвала такой наплыв пользователей, что сайт просто упал почти на сутки. Однако, по наблюдениям Epic Games, бесплатные раздачи игр стимулируют продажи других игр в магазине, так что продавцы явно извлекают от таких акций ощутимую финансовую выгоду.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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