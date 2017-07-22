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Мир ждет выпуска флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra

09 февраля 2022, 12:03




Уже сегодня Samsung анонсирует новый флагманский смартфон Galaxy S22 Ultra. Презентация пройдет на мероприятии Galaxy Unpacked 2022. А сам Galaxy S22 Ultra - это, пожалуй, наиболее ожидаемое на рынке устройство. О нем уже многое известно. Осталось только дождаться объявления о начале продаж.

Хотя Samsung Galaxy S22 Ultra не настолько сильно отличается от Note 20 Ultra, но кое-какая разница между ними все-таки есть.

Мир ждет выпуска флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra


Дисплей нового флагмана имеет диагональ 6,8 дюйма и высокое разрешение QHD+ (3080x1440 пикселей). Применяемая технология - Dynamic AMOLED 2X с поддержкой адаптивной настройки яркости и цвета с учетом окружающих условий (HDR10+), адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1750 нит.

Мир ждет выпуска флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra


Блок камер Galaxy S22 Ultra представлен четырьмя объективами на задней задней панели. Основная камера имеет разрешение 108 Мп и построена на базе объектива Super Clear с диафрагмой f/1,8 и поддержкой оптической стабилизации (OIS). Основой захвата света служит датчик ISOCELL HM3 или ISOCELL HM4.

Помимо основной, есть также 12-мегапиксельная (f/2.2) сверхширокоугольная камера, 10-мегапиксельный (f/2.4) телеобъектив с 3-кратным зумом и еще один 10-мегапиксельный (f/4.9) телеобъектив с 10-кратным зумом. Фронтальная камера для селфи (f/2.2) имеет разрешение 40 Мп.

Большое внимание уделено применению функций ИИ. Они используются для улучшения детализации, цветопередачи и яркости изображения. Источником первичных данных служит датчик основной 108-мегапиксельной камеры.

Устройство будет оснащено новейшей мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 1, в отдельные регионы будет поставляться модель на базе собственной платформы Samsung Exynos 2200. Предположительно, приоритет в объемах поставок в этом году окажется за Qualcomm. Программной основой станет Android 12 с пользовательским интерфейсом Samsung One.

Известны уже и конфигурации памяти: 8 + 128 Гбайт, 12 + 256 Гбайт, 12 + 512 Гбайт, 12 Гбайт+ 1 Тбайт.

Для питания будет использоваться батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Мир ждет выпуска флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra


Но главные ожидания связывают с появлением стилуса S Pen, который, как говорят, станет в 3 раза более отзывчивым, чем у прежней модели Note 20 Ultra.

По слухам, Samsung Galaxy S22 Ultra появится в продаже за 1210 долларов за вариант с 256 Гбайт памяти и около 1333 долларов за 512 Гбайт. Но точные цены станут известны только вечером.



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